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28 березня, 18:00 • 131685 перегляди

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Внаслідок російського обстрілу Херсона поранено літню жінку

Внаслідок російського обстрілу Херсона поранено літню жінку

Київ • УНН

 • 21514 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала 71-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненнями передпліччя та голови.

Через російський обстріл Херсона постраждала 71-річна жінка. Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.

Ворог вкотре атакував місто близько 14:35. Поранення отримала 71-річна херсонка, яка знаходилася у будівлі 

- повідомили в ОВА.

Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови. Їй надають меддопомогу.

Через російський обстріл у Херсоні спалахнула пожежа: ОВА показали наслідки удару по місту17.01.24, 14:24 • 24779 переглядiв

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