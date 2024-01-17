Внаслідок російського обстрілу Херсона поранено літню жінку
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала 71-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненнями передпліччя та голови.
Через російський обстріл Херсона постраждала 71-річна жінка. Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.
Ворог вкотре атакував місто близько 14:35. Поранення отримала 71-річна херсонка, яка знаходилася у будівлі
Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови. Їй надають меддопомогу.
Через російський обстріл у Херсоні спалахнула пожежа: ОВА показали наслідки удару по місту17.01.24, 14:24 • 24779 переглядiв