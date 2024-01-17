Внаслідок російського обстрілу Херсона поранено літню жінку

Через російський обстріл Херсона постраждала 71-річна жінка. Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.

Ворог вкотре атакував місто близько 14:35. Поранення отримала 71-річна херсонка, яка знаходилася у будівлі - повідомили в ОВА.

Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови. Їй надають меддопомогу.

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