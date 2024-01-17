В результате российского обстрела Херсона ранена пожилая женщина

В Черновцах задержали пограничника, который за деньги "обещал" должности в СБУ

В Черновцах задержали пограничника, который выдавал себя за сотрудника СБУ, чтобы за взятки помогать людям избегать военной службы. Сейчас правоохранители расследуют его причастность к аналогичным преступлениям.