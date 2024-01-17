Из-за российского обстрела в Херсоне вспыхнул пожар: ОВА показали последствия удара по городу

Во время последнего обстрела Херсона в Днепровском районе города начался пожар. Об этом рассказал председатель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, оккупационные войска рф около часа крыли огнем жилые кварталы Херсона.

Из-за российского обстрела загорелся гараж и автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Также повреждены и дома горожан - рассказал Прокудин.

Он также обнародовал видео с последствиями российского обстрела города. В домах выбиты окна, кое-где разрушены стены, а на улицах видны воронки от взрывов.

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Также известно, что в результате обстрела Днепровского района погиб 37-летний мужчина. Кроме того, у 81-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузии. Врачи "экстренки" оказали ей помощь на месте.

россияне обстреливают Херсон: в результате вражеских атак возникли перебои с электричеством

Напомним,

Оккупационные войска рф атаковали Марганецкую громаду в Никопольском районе с помощью беспилотника-камикадзе, в результате чего пострадали 13-летний и 19-летний парни. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.