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Через російський обстріл у Херсоні спалахнула пожежа: ОВА показали наслідки удару по місту

Через російський обстріл у Херсоні спалахнула пожежа: ОВА показали наслідки удару по місту

Київ • УНН

 • 24779 перегляди

Під час нещодавнього обстрілу російськими військами міста Херсон у житловому районі спалахнула пожежа. Це призвело до пошкодження будинків та загибелі 37-річного чоловіка.

Під час останнього обстрілу Херсона у Дніпровському районі міста розпочалась пожежа. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі 

За його словами, окупаційні війська рф близько години крили вогнем житлові квартали Херсона.

Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативну ліквідували рятувальники. Також пошкоджено й оселі містян

- розповів Прокудін.

Він також оприлюднив відео з наслідками російського обстрілу міста. У будинках вибиті вікна, подекуди зруйновані стіни, а на вулицях видно вирви від вибухів.

Доповнення

Також відомо, що в результаті обстрілу Дніпровського району загинув 37-річний чоловік. Крім того, у 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі "екстренки" надали їй допомогу на місці.

росіяни обстрілюють Херсон: внаслідок ворожих атак виникли перебої з електрикою17.01.24, 12:16 • 21395 переглядiв

Нагадаємо

Окупаційні війська рф атакували Марганецьку громаду в Нікопольському районі за допомогою безпілотника-камікадзе, в результаті чого постраждали 13-річний та 19-річний хлопці. Обом постраждалим надається медична допомога.

Володимир Омельченко

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