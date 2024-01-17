Внаслідок ворожого обстрілу Херсона є загиблий та травмований - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна була поранена.
Через сьогоднішній обстріл російськими військами Дніпровського району Херсона, попередньо, одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Один із ударів прийшовся по гаражному приміщенню. Попередньо, одна людина загинула, ще одна – травмована
За його словами, інформація щодо наслідків ворожих ударів все ще уточнюється.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська сьогодні продовжують обстрілювати Херсон, внаслідок ударів по Дніпровському району міста виникли перебої з електрикою.