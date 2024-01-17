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Внаслідок ворожого обстрілу Херсона є загиблий та травмований - ОВА

Київ • УНН

 • 21415 перегляди

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна була поранена.

Через сьогоднішній обстріл російськими військами Дніпровського району Херсона, попередньо, одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона.  Один із ударів прийшовся по гаражному приміщенню.  Попередньо, одна людина загинула, ще одна – травмована

- написав Прокудін у Telegram.

За його словами, інформація щодо наслідків ворожих ударів все ще уточнюється.

Раніше УНН повідомляв, що російські війська сьогодні продовжують обстрілювати Херсон, внаслідок ударів по Дніпровському району міста виникли перебої з електрикою.

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