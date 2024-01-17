В результате вражеского обстрела Херсона есть погибший и травмированный - ОВА

Из-за сегодняшнего обстрела российскими войсками Днепровского района Херсона, предварительно, один человек погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия обстреляла Днепровский район Херсона. Один из ударов пришелся по гаражному помещению. Предварительно, один человек погиб, еще один - травмирован - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, информация о последствиях вражеских ударов все еще уточняется.

Ранее УНН сообщал, что российские войска сегодня продолжают обстреливать Херсон, в результате ударов по Днепровскому району города возникли перебои с электричеством.