В результате вражеского обстрела Херсона есть погибший и травмированный - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен.
Из-за сегодняшнего обстрела российскими войсками Днепровского района Херсона, предварительно, один человек погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
российская армия обстреляла Днепровский район Херсона. Один из ударов пришелся по гаражному помещению. Предварительно, один человек погиб, еще один - травмирован
По его словам, информация о последствиях вражеских ударов все еще уточняется.
Ранее УНН сообщал, что российские войска сегодня продолжают обстреливать Херсон, в результате ударов по Днепровскому району города возникли перебои с электричеством.
В результате вражеского обстрела Херсона есть погибший и травмированный - ОВА
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен.
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