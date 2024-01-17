россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских

В результате российских обстрелов в течение суток, 17 января, на Херсонщине были ранены по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 17 января днем российские военные обстреляли населенные пункты Херсонской области.

В результате российского обстрела Херсона ранена пожилая женщина

В селе Ромашково Белозерской громады ранения получила 81-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь на месте - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, в городе Берислав трое гражданских получили ранения различной степени. Двое мужчин и женщина пострадали из-за взрыва вражеского дрона, который попал в частный дом.

Дополнение

Отмечается, что из-за обстрелов повреждены также жилые дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.

Сейчас под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

Во время последнего обстрела Херсона в Днепровском районе города начался пожар. Также известно, что в результате обстрела Днепровского района погиб 37-летний мужчина.

Кроме того, у 81-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузии. Врачи "экстренки" оказали ей помощь на месте.

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