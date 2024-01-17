Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: пострадали дети

Российские военные сегодня ударили КАБом по селу Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получили двое детей, среди которых - 10-летний мальчик. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, информирует УНН.

У нас усиливаются обстрелы по приграничным населенным пунктам. Север, северо-восточное направление, Харьковский район, несколько минут назад был нанесен врагом удар по населенному пункту Малый Бурлук...абсолютно гражданская инфраструктура - заявил Синегубов.

По его словам, в результате удара пострадали два ребенка. 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности. Пострадавшего доставили в больницу.

Синегубов отметил, что купанты ударили по административному зданию.

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Также председатель ОВА рассказал, что в результате вражеского обстрела Харькова, который произошел вчера, пострадали 17 человек, 13 из них находятся в больницах. 3 женщины - в тяжелом состоянии в нейрохирургическом отделении.

Другие пациенты - в среднем и легком состояниях. Всем пострадавшим оказывается комплексная медицинская помощь.

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