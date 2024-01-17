Авиаудар по поселку Малый Бурлюк: погибла женщина, еще двое детей травмированы
В результате российского авиаудара по поселку Малый Бурлюк погибла женщина и двое детей получили ранения, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации. По факту обстрела, который также нанес серьезный ущерб жилым домам и инфраструктуре, ведется расследование.
В Днепре прогремел взрыв - СМИ
В Днепре прогремел взрыв после сообщения Воздушных сил о вражеской ракете, которая направлялась курсом на город.
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
На фоне санкций россияне начали использовать детали, похожие на бытовые вентиляторы, для производства авиационных бомб, что привело к снижению качества и эффективности, но сохранило их функциональность.
Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году популярность зеленой карты будет продолжать расти.
Глава МИД Британии заявил, что работает над вопросом использования активов рф для восстановления Украины
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что работает над вопросом использования активов рф для восстановления Украины.
россияне создают отряды из наемников для отправки в Африку - ГУР
По данным украинской разведки, россия формирует группы "военных инструкторов" для отправки в африканские страны.
В ГУР заявили, что существует угроза поставок баллистических ракет рф из Ирана
Существует потенциальная возможность поставок баллистических ракет из Ирана в россию. Однако, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на сегодня не зафиксировано ни одного случая таких поставок.
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к новой пандемии "болезни Х"
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил необходимость глобальной готовности к потенциальной "болезни Х", выступая за заключение соглашения по пандемии.
15 лет за решеткой проведет рабочий судоремонтного завода, который передавал рф данные об энергообъектах в Измаиле
Работника судостроительного завода в Измаиле Одесской области приговорили к 15 годам заключения после того, как признали виновным в государственной измене за передачу России данных об энергетических объектах и военной инфраструктуре.
Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба
Украина хочет замороженные активы россии, а не замороженный конфликт, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил необходимость привлечения к ответственности, включая судебные процессы и возмещение убытков.