Авиаудар по поселку Малый Бурлюк: погибла женщина, еще двое детей травмированы

В результате авиаудара по селу на Купянщине погибла женщина, и получили ранения двое детей. О жертвах российской агрессии сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По уточненным данным, в результате вражеского обстрела в Малом Бурлуке погибла 61-летняя женщина. 10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 13 лет получила осколочные ранения. Повреждены дом культуры, есть повреждения жилых домов. Осмотр мест попадания продолжается. - сообщил глава ОВА.

Детали

По факту этого обстрела Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Согласно данным следствия, россияне ударили управляемой авиабомбой по с. Малый Бурлук Купянского района около 15:00 17 января. Повредили здание сельского совета и жилые дома.

Кроме того, около 13:00 и 13:30 оккупанты в очередной раз атаковали из артиллерии Купянск. Там вражеским железом изрешечены частные жилые дома, газовая и водопроводная труба.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

Напомним

Ранее УНН сообщал со ссылкой на главу ОВА, что в результате вражеской атаки КАБом в поселке ранения получили двое детей, среди которых - 10-летний мальчик.