Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов на Харьковщине, четыре человека ранены

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковщины. Из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Казачью Лопань Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодезное, Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестовое. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

27 января около 13:00 оккупанты нанесли удар по г. Волчанск Чугуевского района. Ранения получила 77-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали. Поврежден частный дом.

В 13:15 враг обстрелял с. Казачья Лопань Харьковского района. Ранения получил 61-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Поврежден жилой дом.

В 18:00 враг нанес удар по с. Подолы Купянского района. Пострадали мужчины 42- и 50 лет. Пострадавших госпитализировали. Около 19:30 и 21:00 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших.

В 18:00 и 22:40 враг нанес удар по г. Купянск. В результате обстрела повреждено кладбище.

Около 01:00 28 января враг снова нанес удар по г. Волчанск. Пострадавших нет.

Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января