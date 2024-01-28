Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов на Харьковщине, четыре человека ранены
Киев • УНН
Вчера российские войска совершили артиллерийские и минометные обстрелы 20 населенных пунктов в Харьковской области Украины, ранив четырех мирных жителей в городах Волчанск, Казачья Лопань и Подолы. Обстрелы также нанесли ущерб жилым домам и кладбищу.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковщины. Из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Казачью Лопань Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодезное, Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестовое. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
27 января около 13:00 оккупанты нанесли удар по г. Волчанск Чугуевского района. Ранения получила 77-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали. Поврежден частный дом.
В 13:15 враг обстрелял с. Казачья Лопань Харьковского района. Ранения получил 61-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Поврежден жилой дом.
В 18:00 враг нанес удар по с. Подолы Купянского района. Пострадали мужчины 42- и 50 лет. Пострадавших госпитализировали. Около 19:30 и 21:00 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших.
В 18:00 и 22:40 враг нанес удар по г. Купянск. В результате обстрела повреждено кладбище.
Около 01:00 28 января враг снова нанес удар по г. Волчанск. Пострадавших нет.
Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января27 январь 2024, 15:27 • 30752 просмотра
Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов на Харьковщине, четыре человека ранены
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