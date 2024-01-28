Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска совершили 33 атаки с беспилотников по Запорожской области и почти 100 артиллерийских обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв.
За прошедшие сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, в результате ударов российских захватчиков. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram руководителя Запорожской областной военной администрации.
Детали
Рашисты совершили 33 БПЛА-атаки по Запорожью, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Белогорью, Малиновке, Волшебному, Полтавке, Роботино и Пятихаткам, а также обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Каменское.
Указывается, что в целом оккупанты за прошедшие сутки нанесли 130 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. При этом почти 100 ударов пришлись по прифронтовым городам и селам.
95 артударов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Левадного, Щербаков, Луговского, Степногорска, Каменского, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел
По состоянию на сейчас известно о 4 случаях разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры; без пострадавших.
Напомним,
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За сутки в Донецкой области ранены три гражданских лица - ОВА28 январь 2024, 06:28 • 19501 просмотр
Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам
За минувшие сутки российские войска совершили 33 атаки с беспилотников по Запорожской области и почти 100 артиллерийских обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв.
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