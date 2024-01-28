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Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам

Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 07:39  •  13652 просмотра

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За минувшие сутки российские войска совершили 33 атаки с беспилотников по Запорожской области и почти 100 артиллерийских обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв.

За прошедшие сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, в результате ударов российских захватчиков. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram руководителя Запорожской областной военной администрации.

Детали

Рашисты совершили 33 БПЛА-атаки по Запорожью, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Белогорью, Малиновке, Волшебному, Полтавке, Роботино и Пятихаткам, а также обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Каменское.

 - говорится в сообщении.

Указывается, что в целом оккупанты за прошедшие сутки нанесли 130 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. При этом почти 100 ударов пришлись по прифронтовым городам и селам.

95 артударов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Левадного, Щербаков, Луговского, Степногорска, Каменского, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел

- информирует начальник Запорожской ОГА.

По состоянию на сейчас известно о 4 случаях разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры; без пострадавших.

Напомним,

российские войска совершили артиллерийские и минометные обстрелы 20 населенных пунктов в Харьковской области Украины, ранив четырех мирных жителей в городах Волчанск, Казачья Лопань и Подолы. Обстрелы также нанесли ущерб жилым домам и кладбищу.

За сутки в Донецкой области ранены три гражданских лица - ОВА28 январь 2024, 06:28 • 19501 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Армія рф здійснила 33 атаки БпЛА по Запорізькій області та майже 100 артударів по прифронтовим населеним пунктам
The Russian army carried out 33 UAV attacks in Zaporizhzhia region and almost 100 artillery attacks on frontline settlements
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Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам

За минувшие сутки российские войска совершили 33 атаки с беспилотников по Запорожской области и почти 100 артиллерийских обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв.

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