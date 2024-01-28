Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам

За прошедшие сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, в результате ударов российских захватчиков. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram руководителя Запорожской областной военной администрации.

Детали

Рашисты совершили 33 БПЛА-атаки по Запорожью, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Белогорью, Малиновке, Волшебному, Полтавке, Роботино и Пятихаткам, а также обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Каменское. - говорится в сообщении.

Указывается, что в целом оккупанты за прошедшие сутки нанесли 130 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. При этом почти 100 ударов пришлись по прифронтовым городам и селам.

95 артударов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Левадного, Щербаков, Луговского, Степногорска, Каменского, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел - информирует начальник Запорожской ОГА.

По состоянию на сейчас известно о 4 случаях разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры; без пострадавших.

Напомним,

российские войска совершили артиллерийские и минометные обстрелы 20 населенных пунктов в Харьковской области Украины, ранив четырех мирных жителей в городах Волчанск, Казачья Лопань и Подолы. Обстрелы также нанесли ущерб жилым домам и кладбищу.

За сутки в Донецкой области ранены три гражданских лица - ОВА