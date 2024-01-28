За сутки в Донецкой области ранены три гражданских лица - ОВА

За субботу, 27 января россияне ранили 3 жителей Донецкой области - в Мирнограде. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Кроме того, удалось установить информацию о 5 лицах, погибших в поселке Нью-Йорке в результате обстрела 15 января.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области составляет 1846 погибших и 4516 раненых. Эти данные представлены без учета Мариуполя и Волновахи.

С начала недели россияне убили 8 гражданских жителей Донецкой области