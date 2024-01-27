С начала недели россияне убили 8 гражданских жителей Донецкой области

С начала недели россияне убили 8 гражданских жителей Донетчины, ранили 33 - среди раненых 5 детей. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Продолжается принудительная эвакуация из трех населенных пунктов Торецкой громады - с понедельника оттуда эвакуированы 6 детей, остается еще 21 ребенок проинформировал Филашкин

Он также отметил, что за прошедшие сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Покровский район. 1 человек погиб в Красногоровке. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки, Курахово подверглось обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО - без жертв... Бахмутский район. В Северске погиб человек, повреждены 2 дома. В Торецкой общине поврежден дом, в Часовоярской громаде - 2 дома и промышленное здание говорится в сообщении.

Также оккупанты атаковали Краматорский район. Ночью ударили ракетой по Славянску - разрушив промышленное здание и повредив 4 многоэтажки, детсад и инфраструктурный объект. Константиновку обстреляли из артиллерии - есть повреждения инфраструктуры.

Филашкин добавил, что за минувшие сутки с линии фронта эвакуировали 152 человека, в том числе 29 детей.

Из-под завалов в Нью-Йорке в Донецкой области извлекли тела всех пятерых погибших - глава ОГА