З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини

ukenru
29 березня, 17:57 • 102650 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 118518 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119384 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 157898 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133996 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130248 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142772 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145280 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 386858 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172399 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 28015 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 23887 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 23330 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 19443 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 15898 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235728 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386858 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441752 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450068 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 118510 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131215 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125378 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99505 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108343 перегляди
Актуальне
З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини

З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини

Київ • УНН

 • 28894 перегляди

Внаслідок російських атак на Донецьку область цього тижня загинуло 8 цивільних осіб, 33 отримали поранення, у тому числі 5 дітей. 21 дитина все ще потребує евакуації з прифронтових районів.

З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини, поранили 33 — серед поранених 5 дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Триває примусова евакуація з трьох населених пунктів Торецької громади – з понеділка звідти евакуйовано 6 дітей, залишається ще 21 дитина

поінформував Філашкін

Він також зазначив, що впродовж минулої доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Покровський район. 1 людина загинула у Красногорівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ – без жертв… Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді – 2 будинки і промислова будівля

йдеться у повідомленні.

Також окупанти атакували Краматорський район. Вночі ударили ракетою по Слов’янську – зруйнувавши промислову будівлю та пошкодивши 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об’єкт. Костянтинівку обстріляли з артилерії – є пошкодження інфраструктури.

Філашкін додав, що за минулу добу з лінії фронту евакуювали 152 особи, у тому числі 29 дітей.

З-під завалів у Нью-Йорку на Донеччині витягли тіла усіх п'ятьох загиблих – голова ОВА27.01.24, 19:31 • 103110 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92