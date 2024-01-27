З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини
Київ • УНН
Внаслідок російських атак на Донецьку область цього тижня загинуло 8 цивільних осіб, 33 отримали поранення, у тому числі 5 дітей. 21 дитина все ще потребує евакуації з прифронтових районів.
З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини, поранили 33 — серед поранених 5 дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Триває примусова евакуація з трьох населених пунктів Торецької громади – з понеділка звідти евакуйовано 6 дітей, залишається ще 21 дитина
Він також зазначив, що впродовж минулої доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Покровський район. 1 людина загинула у Красногорівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ – без жертв… Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді – 2 будинки і промислова будівля
Також окупанти атакували Краматорський район. Вночі ударили ракетою по Слов’янську – зруйнувавши промислову будівлю та пошкодивши 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об’єкт. Костянтинівку обстріляли з артилерії – є пошкодження інфраструктури.
Філашкін додав, що за минулу добу з лінії фронту евакуювали 152 особи, у тому числі 29 дітей.
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