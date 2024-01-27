З-під завалів у Нью-Йорку на Донеччині витягли тіла усіх п'ятьох загиблих – голова ОВА

Завершено розбір завалів у селищі Нью-Йорк Донецької області, з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих - написав він.

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15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку — тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

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