Из-под завалов в Нью-Йорке в Донецкой области извлекли тела всех пятерых погибших - глава ОГА

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  160868 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  174048 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  164309 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  198264 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  216723 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  196015 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  201687 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  202752 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172130 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Из-под завалов в Нью-Йорке в Донецкой области извлекли тела всех пятерых погибших - глава ОГА

В поселке Нью-Йорк завершили разбор завалов трехэтажного дома, на который враг 15 января сбросил КАБы. Найдены тела всех пяти погибших.

Война •   •  22598 просмотра
Из-под завалов в Нью-Йорке в Донецкой области извлекли тела всех пятерых погибших - глава ОГА

Враг пытался прорвать оборону под Купянском и под Авдеевкой - Генштаб

Несмотря на значительные потери, россия продолжает попытки оккупировать Украину, используя авиацию, беспилотники и бронетехнику. За сутки произошло 64 боевых столкновениях, и 20 из них - в районе Авдеевки.

Война •   •  22711 просмотра
Враг пытался прорвать оборону под Купянском и под Авдеевкой - Генштаб

Сначала это казалось совершенно безумным: командир РДК о создании формирования

Руководитель "Русского добровольческого корпуса", который воюет в Украине, Денис Никитин рассказал, что создание подразделения изначально выглядело неосуществимым. Он считает, что создание силы для противодействия российской пропаганде и влияния на россиян, которые еще не определились, было необходимым, несмотря на вызовы.

Война •   •  21095 просмотра
Сначала это казалось совершенно безумным: командир РДК о создании формирования

Из-за российского обстрела ранен мужчина Тягинка в селе на Херсонщине

российская армия обстреляла село Тягинка Херсонской области, в результате чего пострадал 66-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Война •   •  20219 просмотра
Из-за российского обстрела ранен мужчина Тягинка в селе на Херсонщине

Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны

Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.

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Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны

Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января

13-летняя девочка, пострадавшая в результате российского обстрела Харьковской области, умерла от полученных ранений в больнице. Она была тяжело ранена, когда оккупанты сбросили КАБ на сельсовет в селе Малый Бурлук.

Война •   •  24940 просмотра
Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января

В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны

В 2023 году 925 украинских детей были усыновлены, что превысило показатель 2022 года. Количество усыновлений уменьшилось в начале войны, но восстановилось во второй половине 2022 года. Однако общее количество усыновлений все еще остается низким по сравнению с количеством детей-сирот, нуждающихся в своей семье.

Общество •   •  22140 просмотра
В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны

Украина предложила странам Балтии провести совместный оборонно-промышленный форум

Министр обороны Украины во время встречи с министром иностранных дел Литвы предложил провести совместный оборонно-промышленный форум со странами Балтии, где правительства, представители военной промышленности и инвесторы могли бы обсудить вопросы сотрудничества в сфере передовых военных технологий.

Политика •   •  23848 просмотра
Украина предложила странам Балтии провести совместный оборонно-промышленный форум

Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины

российские войска обстреляли гражданские районы Купянского района Харьковской области 26-27 января, повредив дома и транспортные средства. Эти обстрелы расследуются как военные преступления.

Война •   •  24873 просмотра
Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины

Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий

россияне постоянно меняют тактику в своих попытках захватить Авдеевку. Украинские силы удерживают контроль над городом, хотя ситуация остается критической.

Война •   •  24725 просмотра
Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий