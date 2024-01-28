За добу на Донеччині поранено трьох цивільних осіб – ОВА
Київ • УНН
За останню добу внаслідок російських атак було поранено 3 цивільних у Мирнограді Донецької області. Загальна кількість жертв російських атак у Донецькій області, за винятком Маріуполя та Волновахи, наразі становить 1 846 загиблих та 4 516 поранених.
За суботу, 27 січня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Мирнограді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Крім того, вдалося встановити інформацію про 5 осіб, які загинули у селищі Нью-Йорку внаслідок обстрілу 15 січня.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 1846 загиблих та 4516 поранених. Ці дані подані без урахування Маріуполя та Волновахи.
З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини27.01.24, 22:06 • 28894 перегляди