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За добу на Донеччині поранено трьох цивільних осіб – ОВА

За добу на Донеччині поранено трьох цивільних осіб – ОВА

Київ • УНН

 • 31354 перегляди

За останню добу внаслідок російських атак було поранено 3 цивільних у Мирнограді Донецької області. Загальна кількість жертв російських атак у Донецькій області, за винятком Маріуполя та Волновахи, наразі становить 1 846 загиблих та 4 516 поранених.

За суботу, 27 січня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Мирнограді. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Крім того, вдалося встановити інформацію про 5 осіб, які загинули у селищі Нью-Йорку внаслідок обстрілу 15 січня.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 1846 загиблих та 4516 поранених. Ці дані подані без урахування Маріуполя та Волновахи.

З початку тижня росіяни вбили 8 цивільних жителів Донеччини27.01.24, 22:06 • 28894 перегляди

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