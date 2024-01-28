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У РФ інженер оборонного заводу застрелився – російська ракета вбила його бабусю в Харкові

У РФ інженер оборонного заводу застрелився – російська ракета вбила його бабусю в Харкові

Київ • УНН

 • 108220 перегляди

Інженер російського оборонного заводу наклав на себе руки після того, як ракета, яку він допомагав виготовляти, вбила його бабусю в Україні. У передсмертній записці він сказав, що не може жити з почуттям провини і відмовляється продовжувати брати участь у війні.

У Росії інженер заводу Алмаз-Антей наклав на себе руки після того, як ракета, над якою він працював, вбила його бабусю у Харкові. Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що чоловік залишив передсмертну записку, в які написав, що ракета, до якої він "доклав руку", прилетіла у будинок, де жила його бабуся по материнській лінії і вбила її.

Я не зміг з цим жити. Те, що зараз відбувається - жах та кошмар. Більше брати у ньому участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш

йдеться у записці, фото якої опубліковано у соцмережах.

Також зазначається, що у Слідчому комітеті РФ вважають, що чоловіка насправді начебто вбили, а на його підприємстві почалися перевірки, зокрема тих, з ким спілкувався покійний.

На Одещині застрелився депутат, відкрито провадження23.10.23, 15:46 • 195857 переглядiв

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