У РФ інженер оборонного заводу застрелився – російська ракета вбила його бабусю в Харкові
Київ • УНН
Інженер російського оборонного заводу наклав на себе руки після того, як ракета, яку він допомагав виготовляти, вбила його бабусю в Україні. У передсмертній записці він сказав, що не може жити з почуттям провини і відмовляється продовжувати брати участь у війні.
У Росії інженер заводу Алмаз-Антей наклав на себе руки після того, як ракета, над якою він працював, вбила його бабусю у Харкові. Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.
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Зазначається, що чоловік залишив передсмертну записку, в які написав, що ракета, до якої він "доклав руку", прилетіла у будинок, де жила його бабуся по материнській лінії і вбила її.
Я не зміг з цим жити. Те, що зараз відбувається - жах та кошмар. Більше брати у ньому участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш
Також зазначається, що у Слідчому комітеті РФ вважають, що чоловіка насправді начебто вбили, а на його підприємстві почалися перевірки, зокрема тих, з ким спілкувався покійний.
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