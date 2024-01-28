В РФ инженер оборонного завода застрелился - российская ракета убила его бабушку в Харькове

В России инженер завода Алмаз-Антей покончил с собой после того, как ракета, над которой он работал, убила его бабушку в Харькове. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина оставил предсмертную записку, в которые написал, что ракета, к которой он "приложил руку", прилетела в дом, где жила его бабушка по материнской линии и убила ее.

Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит - ужас и кошмар. Больше принимать в нем участие я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь говорится в записке, фото которой опубликовано в соцсетях.

Также отмечается, что в Следственном комитете РФ считают, что мужчину на самом деле якобы убили, а на его предприятии начались проверки, в частности тех, с кем общался покойный.

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