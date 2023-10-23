В Одесской области застрелился депутат, открыто производство

Цитата

На вопрос, действительно ли в Одесской области застрелился депутат в прокуратуре ответили: «Да. По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (самоубийство)».

Также в прокуратуре подтвердили, что он застрелился у себя дома.

Контекст

СМИ сообщали, что в Одесской области в собственном доме застрелился депутат Шабовской сельской громады Василий Тимофеев. Он был представителем партии «Доверяй делам». СМИ пишут, что Тимофеев оставил предсмертную записку, в которой он просил никого не обвинять в случившемся.

Дополнение

В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович.