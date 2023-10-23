В Одесской области застрелился депутат, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Одесской области застрелился депутат Шабовской сельской громады Василий Тимофеев. Правоохранители открыли производство. Об этом журналисту УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.
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На вопрос, действительно ли в Одесской области застрелился депутат в прокуратуре ответили: «Да. По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (самоубийство)».
Также в прокуратуре подтвердили, что он застрелился у себя дома.
Контекст
СМИ сообщали, что в Одесской области в собственном доме застрелился депутат Шабовской сельской громады Василий Тимофеев. Он был представителем партии «Доверяй делам». СМИ пишут, что Тимофеев оставил предсмертную записку, в которой он просил никого не обвинять в случившемся.
Дополнение
В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович.