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Загинув колишній нардеп Володимир Стретович

Загинув колишній нардеп Володимир Стретович

Київ • УНН

 • 2644574 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. В автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович. Про це повідомив громадський діяч, депутат ВРУ 2-х скликань Олександр Доній у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Прикра звістка — в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому — народний депутат кількох скликань”, — написав Доній.

Довідка

Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п’ятого та шостого скликань. Вперше потрапив до парламенту у 1994 році. Тричі обирався за списками партії “Наша Україна”.

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