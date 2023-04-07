Загинув колишній нардеп Володимир Стретович
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович. Про це повідомив громадський діяч, депутат ВРУ 2-х скликань Олександр Доній у Facebook, передає УНН.
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“Прикра звістка — в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому — народний депутат кількох скликань”, — написав Доній.
Довідка
Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п’ятого та шостого скликань. Вперше потрапив до парламенту у 1994 році. Тричі обирався за списками партії “Наша Україна”.