Загинув колишній нардеп Володимир Стретович

Цитата

“Прикра звістка — в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому — народний депутат кількох скликань”, — написав Доній.

Довідка

Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п’ятого та шостого скликань. Вперше потрапив до парламенту у 1994 році. Тричі обирався за списками партії “Наша Україна”.