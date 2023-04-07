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Погиб бывший нардеп Владимир Стретович

Погиб бывший нардеп Владимир Стретович

Киев • УНН

 • 2644572 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович. Об этом сообщил общественный деятель, депутат ВРУ 2-х созывов Александр Доний в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Досадная весть — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом — народный депутат нескольких созывов”, — написал Доний.

Справка

Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии “Наша Украина”.

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