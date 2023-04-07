Погиб бывший нардеп Владимир Стретович

Цитата

“Досадная весть — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом — народный депутат нескольких созывов”, — написал Доний.

Справка

Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии “Наша Украина”.