Погиб бывший нардеп Владимир Стретович
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович. Об этом сообщил общественный деятель, депутат ВРУ 2-х созывов Александр Доний в Facebook, передает УНН.
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“Досадная весть — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом — народный депутат нескольких созывов”, — написал Доний.
Справка
Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии “Наша Украина”.