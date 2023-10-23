На Одещині застрелився депутат, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Одеській області застрелився депутат Шабовської сільської громади Василь Тимофєєв. Правоохоронці відкрили провадження. Про це журналісту УНН повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Цитата
На запитання, чи дійсно на Одещині застрелився депутат в прокуратурі відповіли: «Так. За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (самогубство)».
Також в прокуратурі підтвердили, що він застрелився в себе вдома.
Контекст
ЗМІ повідомляли, що в Одеській області у власному будинку застрелився депутат Шабовської сільської громади Василь Тимофєєв. Він був представником партії «Довіряй ділам». ЗМІ пишуть, що Тимофєєв залишив передсмертну записку, в якій він просив нікого не звинувачувати в тому, що сталося.
Доповнення
В автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович.