Чи може керівництво МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ?: Ляшко ще не знає
Київ • УНН
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розглядає юридичні аспекти щодо заборони керівництву МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ. Це пов'язано з реформою системи МСЕК та її планованою ліквідацією до 2025 року.
Наразі вивчаються юридичні аспекти щодо того, щоб адміністрація існуючих МСЕКів не змогла перейти на керівні посади в заклади МОЗ, адже питання в тому, чи є такі механізми. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Моя позиція, я зараз вивчаю юридичні аспекти, щоб адміністрація існуючих МСЕКів не змогла цього зробити – не змогла перейти на керівні посади (в заклади МОЗ – ред.). Питання в тому, чи є такі юридичні механізми, я вивчу й про це будемо комунікувати
Доповнення
22 жовтня Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.
Президент Зеленський вимагає розробити законопроект, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
Міністерство охорони здоровʼя до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК.
З 1 січня 2025 року в Україні буде повністю ліквідовано МСЕКи, адже система переходить на новий підхід.
В результаті скандалу було звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я України.
Проте Віктор Ляшко коментуючи питання своєї можливої відставки заявив, що не він призначає і не звільняє керівників МСЕКів. Також він зазначив, що заяву написати простіше, ніж реформувати МСЕКи.
22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку.
Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що в наступні дні будуть ще обговорення щодо кадрових рішення, які матимуть місце через численні факти порушень МСЕК.