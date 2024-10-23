Чи може керівництво МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ?: Ляшко ще не знає

Наразі вивчаються юридичні аспекти щодо того, щоб адміністрація існуючих МСЕКів не змогла перейти на керівні посади в заклади МОЗ, адже питання в тому, чи є такі механізми. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Моя позиція, я зараз вивчаю юридичні аспекти, щоб адміністрація існуючих МСЕКів не змогла цього зробити – не змогла перейти на керівні посади (в заклади МОЗ – ред.). Питання в тому, чи є такі юридичні механізми, я вивчу й про це будемо комунікувати