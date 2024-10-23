Может ли руководство МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава?: Ляшко еще не знает
Киев • УНН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассматривает юридические аспекты относительно запрета руководству МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава. Это связано с реформой системы МСЭК и ее планируемой ликвидацией до 2025 года.
Сейчас изучаются юридические аспекты относительно того, чтобы администрация существующих МСЭКов не смогла перейти на руководящие должности в учреждения Минздрава, ведь вопрос в том, есть ли такие механизмы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Моя позиция, я сейчас изучаю юридические аспекты, чтобы администрация существующих МСЭКов не смогла этого сделать - не смогла перейти на руководящие должности (в учреждения Минздрава - ред.). Вопрос в том, есть ли такие юридические механизмы, я изучу и об этом будем коммуницировать
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22 октября Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.
С 1 января 2025 года в Украине будет полностью ликвидировано МСЭКи, ведь система переходит на новый подход.
В результате скандала были уволены руководители Центральной медико-социальной экспертной комиссии МЗ Украины, Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности МЗ, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова и работников Министерства здравоохранения Украины.
Однако Виктор Ляшко комментируя вопрос своей возможной отставки заявил, что не он назначает и не увольняет руководителей МСЭКов. Также он отметил, что заявление написать проще, чем реформировать МСЭКи.
22 октября Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что в последующие дни будут еще обсуждения по кадровым решениям, которые будут иметь место из-за многочисленных фактов нарушений МСЭК.