Чи знизять податки і акцизи на пальне - Кабмін озвучив остаточну відповідь
Київ • УНН
Юлія Свириденко заявила про збереження акцизу та ПДВ на пальне для наповнення бюджету. Кошти спрямують на оборону України.
Кабінет міністрів України не збирається знижувати ПДВ чи акциз на пальне, оскільки податкові надходження спрямовуються на фінансування армії. Про це під час засідання Верховної Ради заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Під час засідання народний депутат Володимир Ар'єв запитав: чи розглядав Кабмін можливість зниження акцизу на пальне або ПДВ до 7%, як це було у 2022 році, щоб на кілька місяців збити ціни на пальне без втрат для бюджету.
На це Свириденко заявила, що ані акциз, ані ПДВ знижуватися не будуть, оскільки податки і збори надходять у дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія.
Також очільниця Кабміну заявила, що запропоновані програми підтримки фінансуватимуть у межах чинних бюджетних видатків Мінекономіки та Мінсоцполітики.
Крім того, Свириденко згадала про план стійкості Києва до наступної зими.
Для нас це критично важливо, щоб всі міста і області були готові до наступної зими. Ми дуже складно переживали цю зиму із надзвичайними температурами, яких не бачила країна з 99-го року і з надзвичайною кількістю - більше 600 різних атак - на нашу енергетичну систему
Нагадаємо
