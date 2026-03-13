Снизят ли налоги и акцизы на топливо – Кабмин озвучил окончательный ответ
Юлия Свириденко заявила о сохранении акциза и НДС на топливо для наполнения бюджета. Средства направят на оборону Украины.
Кабинет министров Украины не собирается снижать НДС или акциз на топливо, поскольку налоговые поступления направляются на финансирование армии. Об этом во время заседания Верховной Рады заявила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Подробности
Во время заседания народный депутат Владимир Арьев спросил: рассматривал ли Кабмин возможность снижения акциза на топливо или НДС до 7%, как это было в 2022 году, чтобы на несколько месяцев сбить цены на топливо без потерь для бюджета.
На это Свириденко заявила, что ни акциз, ни НДС снижаться не будут, поскольку налоги и сборы поступают в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.
Также глава Кабмина заявила, что предложенные программы поддержки будут финансироваться в рамках действующих бюджетных расходов Минэкономики и Минсоцполитики.
Кроме того, Свириденко упомянула о плане устойчивости Киева к следующей зиме.
Для нас это критически важно, чтобы все города и области были готовы к следующей зиме. Мы очень сложно переживали эту зиму с чрезвычайными температурами, которых не видела страна с 99-го года и с чрезвычайным количеством - более 600 различных атак - на нашу энергетическую систему
