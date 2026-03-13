Снизят ли налоги и акцизы на топливо – Кабмин озвучил окончательный ответ

$44.160.1950.960.02
12 марта, 21:38 • 20050 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 16:05 • 52103 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 47996 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 71512 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 38414 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 25500 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 20656 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 23683 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
12 марта, 09:02 • 40436 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
12 марта, 07:14 • 50367 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не гарантирована13 марта, 01:34 • 6114 просмотра
Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии13 марта, 01:57 • 4500 просмотра
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 6888 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 5472 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 12355 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2140 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 12442 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 15:26 • 71510 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 41337 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 36727 просмотра
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Илон Маск
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Китай
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 2146 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 22343 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 22302 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 20744 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 36813 просмотра
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Снизят ли налоги и акцизы на топливо – Кабмин озвучил окончательный ответ

Киев • УНН

 • 1670 просмотра

Юлия Свириденко заявила о сохранении акциза и НДС на топливо для наполнения бюджета. Средства направят на оборону Украины.

Снизят ли налоги и акцизы на топливо – Кабмин озвучил окончательный ответ

Кабинет министров Украины не собирается снижать НДС или акциз на топливо, поскольку налоговые поступления направляются на финансирование армии. Об этом во время заседания Верховной Рады заявила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Во время заседания народный депутат Владимир Арьев спросил: рассматривал ли Кабмин возможность снижения акциза на топливо или НДС до 7%, как это было в 2022 году, чтобы на несколько месяцев сбить цены на топливо без потерь для бюджета.

На это Свириденко заявила, что ни акциз, ни НДС снижаться не будут, поскольку налоги и сборы поступают в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия.

Также глава Кабмина заявила, что предложенные программы поддержки будут финансироваться в рамках действующих бюджетных расходов Минэкономики и Минсоцполитики.

Кроме того, Свириденко упомянула о плане устойчивости Киева к следующей зиме.

Для нас это критически важно, чтобы все города и области были готовы к следующей зиме. Мы очень сложно переживали эту зиму с чрезвычайными температурами, которых не видела страна с 99-го года и с чрезвычайным количеством - более 600 различных атак - на нашу энергетическую систему

- заявила премьер-министр.

Верховная Рада отклонила законопроект о налогообложении цифровых платформ (о "налоге на OLX") №14025.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Министерство социальной политики Украины
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Киев