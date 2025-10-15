$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25543 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23178 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23566 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21320 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17953 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17303 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32335 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32387 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13757 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Через складну ситуацію в енергосистемі майже у всіх регіонах аварійні графіки відключень - Укренерго

Київ • УНН

 • 430 перегляди

В усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовано аварійні графіки відключень. Це наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Через складну ситуацію в енергосистемі майже у всіх регіонах аварійні графіки відключень - Укренерго

У всіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Причина - наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", передає УНН

Деталі

Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо

За командою Укренерго екстрені відключення світла застосовані у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Київська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Укренерго
Україна
Київ