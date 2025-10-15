Через складну ситуацію в енергосистемі майже у всіх регіонах аварійні графіки відключень - Укренерго
Київ • УНН
В усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовано аварійні графіки відключень. Це наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
У всіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Причина - наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру
Зазначається, що на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо
За командою Укренерго екстрені відключення світла застосовані у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.