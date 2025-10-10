$41.510.10
Частина Рівного залишилася без світла: енергетики обіцяють швидке відновлення

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Частина Рівного тимчасово знеструмлена через технічні причини. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, яке очікується найближчим часом.

Частина Рівного залишилася без світла: енергетики обіцяють швидке відновлення

Частина Рівного і досі лишається без світла через технічні причини. Енергетики працюють над тим, щоб оперативно відновити енергопостачання, пише УНН з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Частина обласного центру через технічні причини зараз без світла. Енергетики наразі працюють, щоб оперативно відновити електропостачання. Перебуваю з ними на зв'язку 

- повідомив Коваль.

Він також додав, що за прогнозами енергетиків, у переважної більшості споживачів електрика з'явиться вже найближчим часом.

Доповнення

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ і 9 регіонів України залишаються з обмеженим електропостачанням. У постраждалих областях тривають масштабні відновлювальні роботи.

Спеціальні графіки аварійних відключень скасували у Харкові, Полтаві та Сумах, але продовжують діяти звичайні графіки, світло повернули 270 тисячам споживачів у Києві, завершено роботи в Павлограді на Дніпропетровщині.

Павло Зінченко

