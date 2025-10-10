Часть Ровно осталась без света: энергетики обещают быстрое восстановление
Киев • УНН
Часть Ровно временно обесточена по техническим причинам. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое ожидается в ближайшее время.
Часть Ровно до сих пор остается без света по техническим причинам. Энергетики работают над тем, чтобы оперативно восстановить энергоснабжение, пишет УНН со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля.
Часть областного центра по техническим причинам сейчас без света. Энергетики сейчас работают, чтобы оперативно восстановить электроснабжение. Нахожусь с ними на связи
Он также добавил, что по прогнозам энергетиков, у подавляющего большинства потребителей электричество появится уже в ближайшее время.
Дополнение
После очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением. В пострадавших областях продолжаются масштабные восстановительные работы.
Специальные графики аварийных отключений отменили в Харькове, Полтаве и Сумах, но продолжают действовать обычные графики, свет вернули 270 тысячам потребителей в Киеве, завершены работы в Павлограде на Днепропетровщине.