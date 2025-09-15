Британія викликала посла рф через "безпрецедентні" порушення повітряного простору НАТО
Київ • УНН
Велика Британія викликала посла рф через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії. Лондон засудив дії росії, заявивши, що будь-які подальші порушення повітряного простору НАТО будуть зустрінуті силою.
У Лондоні офіційно підтвердили, що уряд Великої Британії викликав посла рф через дії москви, які вважають безпрецедентним порушенням повітряного простору НАТО. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті британського уряду, пише УНН.
Деталі
У заяві британського уряду йдеться про те, що минулого тижня російські безпілотники зухвало вторглися в повітряний простір Польщі, а вже в суботу зафіксовано аналогічний інцидент у небі над Румунією.
У Лондоні назвали такі дії "абсолютно неприйнятними".
Значне та безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими безпілотниками минулого тижня, а потім подальше вторгнення в повітряний простір Румунії в суботу, було абсолютно неприйнятним. Велика Британія єдина в Польщі, Румунії, Україні та наших союзників по НАТО, беззастережно засуджуючи ці безрозсудні дії
Також у публікації підкреслюється, що безпека України є критично важливою для всієї Європи, зокрема й для самої Великої Британії.
Наш континент знову стикається з кричущим розширенням безрозсудної поведінки росії. Будь-які подальші порушення повітряного простору НАТО будуть зустрінуті силою
Також зазначається, що реакція сил НАТО демонструє серйозність, з якою Альянс ставиться до загрози. Союзники вже зміцнюють оборону східного флангу та впроваджують нові технології для боротьби з безпілотниками.
У Лондоні наголошують: агресія путіна лише посилює єдність НАТО та рішучість підтримувати Україну. москва має припинити незаконну війну проти українського народу.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни, тоді як ЗМІ повідомляють про 23.
Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.
Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. Він також закликав до скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях.