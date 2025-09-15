$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
09:58 • 5050 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 25354 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 22263 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 23632 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 30724 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 53513 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71310 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104888 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87040 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85246 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Британія викликала посла рф через "безпрецедентні" порушення повітряного простору НАТО

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Велика Британія викликала посла рф через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії. Лондон засудив дії росії, заявивши, що будь-які подальші порушення повітряного простору НАТО будуть зустрінуті силою.

Британія викликала посла рф через "безпрецедентні" порушення повітряного простору НАТО

У Лондоні офіційно підтвердили, що уряд Великої Британії викликав посла рф через дії москви, які вважають безпрецедентним порушенням повітряного простору НАТО. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті британського уряду, пише УНН.

Деталі

У заяві британського уряду йдеться про те, що минулого тижня російські безпілотники зухвало вторглися в повітряний простір Польщі, а вже в суботу зафіксовано аналогічний інцидент у небі над Румунією. 

У Лондоні назвали такі дії "абсолютно неприйнятними".

Значне та безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими безпілотниками минулого тижня, а потім подальше вторгнення в повітряний простір Румунії в суботу, було абсолютно неприйнятним. Велика Британія єдина в Польщі, Румунії, Україні та наших союзників по НАТО, беззастережно засуджуючи ці безрозсудні дії

- йдеться у заяві британського уряду.

Також у публікації підкреслюється, що безпека України є критично важливою для всієї Європи, зокрема й для самої Великої Британії. 

Наш континент знову стикається з кричущим розширенням безрозсудної поведінки росії. Будь-які подальші порушення повітряного простору НАТО будуть зустрінуті силою

- йдеться у документі.

Також зазначається, що реакція сил НАТО демонструє серйозність, з якою Альянс ставиться до загрози. Союзники вже зміцнюють оборону східного флангу та впроваджують нові технології для боротьби з безпілотниками.

У Лондоні наголошують: агресія путіна лише посилює єдність НАТО та рішучість підтримувати Україну. москва має припинити незаконну війну проти українського народу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни, тоді як ЗМІ повідомляють про 23.

Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі запропонував союзникам перехоплювати російські ракети та БПЛА у повітряному просторі України. Він також закликав до скоординованих дій проти російського "тіньового флоту" в Балтійському та Північному морях.

Степан Гафтко

