Британия вызвала посла рф из-за "беспрецедентных" нарушений воздушного пространства НАТО

В Лондоне официально подтвердили, что правительство Великобритании вызвало посла рф из-за действий москвы, которые считают беспрецедентным нарушением воздушного пространства НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства, пишет УНН.

Детали

В заявлении британского правительства говорится о том, что на прошлой неделе российские беспилотники дерзко вторглись в воздушное пространство Польши, а уже в субботу зафиксирован аналогичный инцидент в небе над Румынией.

В Лондоне назвали такие действия "абсолютно неприемлемыми".

Значительное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками на прошлой неделе, а затем последующее вторжение в воздушное пространство Румынии в субботу, было абсолютно неприемлемым. Великобритания едина в Польше, Румынии, Украине и наших союзников по НАТО, безоговорочно осуждая эти безрассудные действия - говорится в заявлении британского правительства.

Также в публикации подчеркивается, что безопасность Украины является критически важной для всей Европы, в том числе и для самой Великобритании.

Наш континент снова сталкивается с вопиющим расширением безрассудного поведения россии. Любые дальнейшие нарушения воздушного пространства НАТО будут встречены силой - говорится в документе.

Также отмечается, что реакция сил НАТО демонстрирует серьезность, с которой Альянс относится к угрозе. Союзники уже укрепляют оборону восточного фланга и внедряют новые технологии для борьбы с беспилотниками.

В Лондоне подчеркивают: агрессия путина лишь усиливает единство НАТО и решимость поддерживать Украину. москва должна прекратить незаконную войну против украинского народа.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 вторжениях российских дронов в воздушное пространство страны, тогда как СМИ сообщают о 23.

Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Он также призвал к скоординированным действиям против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях.