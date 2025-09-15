Британия вызвала посла рф из-за "беспрецедентных" нарушений воздушного пространства НАТО
Киев • УНН
Великобритания вызвала посла пф из-за вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии. Лондон осудил действия россии, заявив, что любые дальнейшие нарушения воздушного пространства НАТО будут встречены силой.
В Лондоне официально подтвердили, что правительство Великобритании вызвало посла рф из-за действий москвы, которые считают беспрецедентным нарушением воздушного пространства НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства, пишет УНН.
Детали
В заявлении британского правительства говорится о том, что на прошлой неделе российские беспилотники дерзко вторглись в воздушное пространство Польши, а уже в субботу зафиксирован аналогичный инцидент в небе над Румынией.
В Лондоне назвали такие действия "абсолютно неприемлемыми".
Значительное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками на прошлой неделе, а затем последующее вторжение в воздушное пространство Румынии в субботу, было абсолютно неприемлемым. Великобритания едина в Польше, Румынии, Украине и наших союзников по НАТО, безоговорочно осуждая эти безрассудные действия
Также в публикации подчеркивается, что безопасность Украины является критически важной для всей Европы, в том числе и для самой Великобритании.
Наш континент снова сталкивается с вопиющим расширением безрассудного поведения россии. Любые дальнейшие нарушения воздушного пространства НАТО будут встречены силой
Также отмечается, что реакция сил НАТО демонстрирует серьезность, с которой Альянс относится к угрозе. Союзники уже укрепляют оборону восточного фланга и внедряют новые технологии для борьбы с беспилотниками.
В Лондоне подчеркивают: агрессия путина лишь усиливает единство НАТО и решимость поддерживать Украину. москва должна прекратить незаконную войну против украинского народа.
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 вторжениях российских дронов в воздушное пространство страны, тогда как СМИ сообщают о 23.
Польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.
Министр иностранных дел Польши предложил союзникам перехватывать российские ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Украины. Он также призвал к скоординированным действиям против российского "теневого флота" в Балтийском и Северном морях.