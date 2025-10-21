$41.730.10
Британія планує відправити війська до України в разі перемир’я

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив про підготовку до можливого введення військ в Україну після укладення мирної угоди, виділяючи понад 134 мільйони доларів. Британські військові займатимуться підготовкою українських військових подалі від лінії фронту.

Британія планує відправити війська до України в разі перемир’я

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що Лондон готується до можливого введення військ в Україну після укладення мирної угоди між Києвом і москвою. Про це інформує УНН з посиланням на BloombergThe IndependentSky News.

Деталі

У понеділок, 20 жовтня під час лекції в Лондоні Джон Гілі розповів про спільні зусилля Британії та Франції зі створення "коаліції охочих", яка у майбутньому має намір розгорнути сили на українській території.

Міністр наголосив, що це станеться після підписання мирної угоди. На ці цілі Лондон готовий виділити понад 134 мільйони доларів. Водночас британські військові перебуватимуть подалі від лінії фронту та займатимуться підготовкою українських військових.

Що стосується наших Збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні

- сказав він.

За словами Гілі, ці підрозділи забезпечуватимуть безпеку в повітряному та морському просторі України, а також сприятимуть підготовці її армії у разі припинення бойових дій з боку Росії.

Виступ Гілі став офіційним підтвердженням того, що Британія вже розробляє конкретні сценарії участі своїх військових у повоєнному врегулюванні в Україні.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив, що армія отримає повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Це рішення прийнято у відповідь на зростаючу загрозу з боку росії та після серії вторгнень дронів у повітряний простір Європи.

Віта Зеленецька

