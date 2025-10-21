Великобритания планирует отправить войска в Украину в случае перемирия
Киев • УНН
Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о подготовке к возможному введению войск в Украину после заключения мирного соглашения, выделяя более 134 миллионов долларов. Британские военные будут заниматься подготовкой украинских военных вдали от линии фронта.
Детали
В понедельник, 20 октября, во время лекции в Лондоне Джон Хили рассказал о совместных усилиях Британии и Франции по созданию "коалиции желающих", которая в будущем намерена развернуть силы на украинской территории.
Министр подчеркнул, что это произойдет после подписания мирного соглашения. На эти цели Лондон готов выделить более 134 миллионов долларов. В то же время британские военные будут находиться вдали от линии фронта и заниматься подготовкой украинских военных.
Что касается наших Вооруженных сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов для подготовки к возможному развертыванию в Украине
По словам Хили, эти подразделения будут обеспечивать безопасность в воздушном и морском пространстве Украины, а также способствовать подготовке ее армии в случае прекращения боевых действий со стороны России.
Выступление Хили стало официальным подтверждением того, что Британия уже разрабатывает конкретные сценарии участия своих военных в послевоенном урегулировании в Украине.
Напомним
Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что армия получит полномочия сбивать дроны, угрожающие военным базам страны. Это решение принято в ответ на растущую угрозу со стороны России и после серии вторжений дронов в воздушное пространство Европы.
