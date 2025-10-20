$41.730.10
Ексклюзив
07:13 • 3176 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10843 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17943 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57891 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89757 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51805 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46551 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47358 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Британські військові отримали повноваження збивати дрони - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив, що армія отримає повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Це рішення прийнято у відповідь на зростаючу загрозу з боку росії та після серії вторгнень дронів у повітряний простір Європи.

Британські військові отримали повноваження збивати дрони - ЗМІ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив у понеділок, що армія отримає повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Очікується, що міністр оборони представить своє бачення щодо того, як захистити найважливіші військові бази країни у відповідь на зростаючу загрозу з боку росії.

Інсайдери сподіваються, що ці плани скоротять "бюрократію" навколо того, як військові можуть реагувати на спостереження дронів, що дозволить солдатам вживати більш "рішучих заходів" для їх збивання за допомогою гвинтівок та інших технологій.

Минулого року серія таємничих спостережень дронів на чотирьох британських авіабазах, що використовуються збройними силами Сполучених Штатів - RAF Lakenheath та RAF Mildenhall у Саффолку, RAF Feltwell у Норфолку та RAF Fairford у Глостерширі - викликала тривогу та розгортання 60 британських військовослужбовців для їх захисту.

Хоча нові повноваження спочатку застосовуватимуться лише до військових об'єктів, джерело повідомило Telegraph, що уряд "не виключає можливості поширити ці повноваження на інші важливі об'єкти, такі як аеропорти".

Ми завжди робитимемо все необхідне для безпеки британського народу, і зараз ми розробляємо нові повноваження, які будуть закріплені в законі через наш Закон про збройні сили, щоб збивати неідентифіковані дрони над британськими військовими об'єктами

- заявив Гілі.

Наразі війська можуть використовувати спеціалізоване обладнання для боротьби з дронами, яке може відстежувати дрони, що влітають, перехоплювати сигнал і примусово перенаправляти їх. Воно також може порушувати сигнал GPS.

Однак нова пропозиція надасть військовим або поліції "кінетичну опцію" стріляти по них на місці, що вони зможуть робити зараз лише за екстремальних обставин.

Незрозуміло, як скоро ці нові повноваження набудуть чинності. Однак керівники оборонних відомств дедалі більше стурбовані ризиком вторгнення дронів у повітряний простір Великої Британії, а також кібератак з боку таких країн, як Китай та росія.

Таке рішення було прийняте після серії вторгнень дронів по всій Європі, зокрема 19 російських дронів минулого місяця полетіли у повітряний простір Польщі, а інші безпілотні літальні апарати були помічені в Данії, Норвегії та Німеччині.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у НАТО обговорюють можливість запровадження єдиних правил для негайного реагування на російські літаки, які становлять загрозу.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дейлі телеграф
Джон Гілі
НАТО
Данія
Норвегія
Велика Британія
Німеччина
Китай
Польща