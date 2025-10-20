Британські військові отримали повноваження збивати дрони - ЗМІ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив у понеділок, що армія отримає повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Очікується, що міністр оборони представить своє бачення щодо того, як захистити найважливіші військові бази країни у відповідь на зростаючу загрозу з боку росії.

Інсайдери сподіваються, що ці плани скоротять "бюрократію" навколо того, як військові можуть реагувати на спостереження дронів, що дозволить солдатам вживати більш "рішучих заходів" для їх збивання за допомогою гвинтівок та інших технологій.

Минулого року серія таємничих спостережень дронів на чотирьох британських авіабазах, що використовуються збройними силами Сполучених Штатів - RAF Lakenheath та RAF Mildenhall у Саффолку, RAF Feltwell у Норфолку та RAF Fairford у Глостерширі - викликала тривогу та розгортання 60 британських військовослужбовців для їх захисту.

Хоча нові повноваження спочатку застосовуватимуться лише до військових об'єктів, джерело повідомило Telegraph, що уряд "не виключає можливості поширити ці повноваження на інші важливі об'єкти, такі як аеропорти".

Ми завжди робитимемо все необхідне для безпеки британського народу, і зараз ми розробляємо нові повноваження, які будуть закріплені в законі через наш Закон про збройні сили, щоб збивати неідентифіковані дрони над британськими військовими об'єктами - заявив Гілі.

Наразі війська можуть використовувати спеціалізоване обладнання для боротьби з дронами, яке може відстежувати дрони, що влітають, перехоплювати сигнал і примусово перенаправляти їх. Воно також може порушувати сигнал GPS.

Однак нова пропозиція надасть військовим або поліції "кінетичну опцію" стріляти по них на місці, що вони зможуть робити зараз лише за екстремальних обставин.

Незрозуміло, як скоро ці нові повноваження набудуть чинності. Однак керівники оборонних відомств дедалі більше стурбовані ризиком вторгнення дронів у повітряний простір Великої Британії, а також кібератак з боку таких країн, як Китай та росія.

Таке рішення було прийняте після серії вторгнень дронів по всій Європі, зокрема 19 російських дронів минулого місяця полетіли у повітряний простір Польщі, а інші безпілотні літальні апарати були помічені в Данії, Норвегії та Німеччині.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у НАТО обговорюють можливість запровадження єдиних правил для негайного реагування на російські літаки, які становлять загрозу.