НАТО розглядає єдині правила реагування на російські літаки, що несуть загрозу - The Telegraph
Київ • УНН
НАТО обговорює можливість запровадження єдиних правил для негайного реагування на російські літаки, які становлять загрозу. Нові правила реагування будуть обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО 15 жовтня.
У НАТО обговорюють можливість запровадження єдиних правил для негайного реагування на російські літаки, які становлять загрозу Альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Як зазначають ЗМІ, у НАТО прагнуть узгодити спільні принципи збиття ворожих цілей у разі порушення ними повітряного простору країн Альянсу.
Йдеться, зокрема, про винищувачі, що несуть ракети класу "повітря-земля".
Керівники оборонних відомств хочуть, щоб російські літаки, які несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників, стали можливими цілями
Нові правила реагування будуть обговорюватися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО 15 жовтня.
НАТО та ЄС спільно працюють над створенням "стіни дронів" для захисту Європи - Рютте15.10.25, 09:59 • 940 переглядiв