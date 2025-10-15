НАТО рассматривает единые правила реагирования на российские самолеты, несущие угрозу - The Telegraph
Киев • УНН
НАТО обсуждает возможность введения единых правил для немедленного реагирования на российские самолеты, представляющие угрозу. Новые правила реагирования будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО 15 октября.
В НАТО обсуждают возможность введения единых правил для немедленного реагирования на российские самолеты, представляющие угрозу Альянсу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
Как отмечают СМИ, в НАТО стремятся согласовать общие принципы сбития вражеских целей в случае нарушения ими воздушного пространства стран Альянса.
Речь идет, в частности, об истребителях, несущих ракеты класса "воздух-земля".
Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали возможными целями
