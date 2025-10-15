НАТО рассматривает единые правила реагирования на российские самолеты, несущие угрозу - The Telegraph

$41.750.14
Эксклюзив
08:03 • 2146 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 4276 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 10652 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 12818 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 10352 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13379 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14924 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31072 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60765 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53031 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 38133 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 47255 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься15 октября, 01:08 • 35377 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 54399 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 27087 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 2670 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 10678 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 12842 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 27329 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 84016 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 47467 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 31420 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 33349 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 41720 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 45711 просмотра
НАТО рассматривает единые правила реагирования на российские самолеты, несущие угрозу - The Telegraph

Киев • УНН

 • 212 просмотра

НАТО обсуждает возможность введения единых правил для немедленного реагирования на российские самолеты, представляющие угрозу. Новые правила реагирования будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО 15 октября.

НАТО рассматривает единые правила реагирования на российские самолеты, несущие угрозу - The Telegraph

В НАТО обсуждают возможность введения единых правил для немедленного реагирования на российские самолеты, представляющие угрозу Альянсу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Как отмечают СМИ, в НАТО стремятся согласовать общие принципы сбития вражеских целей в случае нарушения ими воздушного пространства стран Альянса.

Речь идет, в частности, об истребителях, несущих ракеты класса "воздух-земля".

Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, стали возможными целями

- сообщает The Telegraph.

Новые правила реагирования будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО 15 октября.

НАТО и ЕС совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты Европы - Рютте15.10.25, 09:59 • 940 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
НАТО