Британские военные получили полномочия сбивать дроны - СМИ

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в понедельник, что армия получит полномочия сбивать дроны, угрожающие военным базам страны. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Подробности

Ожидается, что министр обороны представит свое видение того, как защитить важнейшие военные базы страны в ответ на растущую угрозу со стороны россии.

Инсайдеры надеются, что эти планы сократят "бюрократию" вокруг того, как военные могут реагировать на наблюдения дронов, что позволит солдатам принимать более "решительные меры" для их сбивания с помощью винтовок и других технологий.

В прошлом году серия таинственных наблюдений дронов на четырех британских авиабазах, используемых вооруженными силами Соединенных Штатов - RAF Lakenheath и RAF Mildenhall в Саффолке, RAF Feltwell в Норфолке и RAF Fairford в Глостершире - вызвала тревогу и развертывание 60 британских военнослужащих для их защиты.

Хотя новые полномочия изначально будут применяться только к военным объектам, источник сообщил Telegraph, что правительство "не исключает возможности распространить эти полномочия на другие важные объекты, такие как аэропорты".

Мы всегда будем делать все необходимое для безопасности британского народа, и сейчас мы разрабатываем новые полномочия, которые будут закреплены в законе через наш Закон о вооруженных силах, чтобы сбивать неидентифицированные дроны над британскими военными объектами - заявил Хили.

Сейчас войска могут использовать специализированное оборудование для борьбы с дронами, которое может отслеживать влетающие дроны, перехватывать сигнал и принудительно перенаправлять их. Оно также может нарушать сигнал GPS.

Однако новое предложение предоставит военным или полиции "кинетическую опцию" стрелять по ним на месте, что они смогут делать сейчас только в экстремальных обстоятельствах.

Неясно, как скоро эти новые полномочия вступят в силу. Однако руководители оборонных ведомств все больше обеспокоены риском вторжения дронов в воздушное пространство Великобритании, а также кибератак со стороны таких стран, как Китай и россия.

Такое решение было принято после серии вторжений дронов по всей Европе, в частности 19 российских дронов в прошлом месяце залетели в воздушное пространство Польши, а другие беспилотные летательные аппараты были замечены в Дании, Норвегии и Германии.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в НАТО обсуждают возможность введения единых правил для немедленного реагирования на российские самолеты, которые представляют угрозу.