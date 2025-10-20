$41.730.10
Эксклюзив
07:13 • 2528 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 10107 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
02:26 • 17396 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 57324 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 88979 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 51657 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 46405 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 42684 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47334 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 55010 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Нефть марки Brent

Британские военные получили полномочия сбивать дроны - СМИ

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил, что армия получит полномочия сбивать дроны, угрожающие военным базам страны. Это решение принято в ответ на растущую угрозу со стороны россии и после серии вторжений дронов в воздушное пространство Европы.

Британские военные получили полномочия сбивать дроны - СМИ

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил в понедельник, что армия получит полномочия сбивать дроны, угрожающие военным базам страны. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Подробности

Ожидается, что министр обороны представит свое видение того, как защитить важнейшие военные базы страны в ответ на растущую угрозу со стороны россии.

Инсайдеры надеются, что эти планы сократят "бюрократию" вокруг того, как военные могут реагировать на наблюдения дронов, что позволит солдатам принимать более "решительные меры" для их сбивания с помощью винтовок и других технологий.

В прошлом году серия таинственных наблюдений дронов на четырех британских авиабазах, используемых вооруженными силами Соединенных Штатов - RAF Lakenheath и RAF Mildenhall в Саффолке, RAF Feltwell в Норфолке и RAF Fairford в Глостершире - вызвала тревогу и развертывание 60 британских военнослужащих для их защиты.

Хотя новые полномочия изначально будут применяться только к военным объектам, источник сообщил Telegraph, что правительство "не исключает возможности распространить эти полномочия на другие важные объекты, такие как аэропорты".

Мы всегда будем делать все необходимое для безопасности британского народа, и сейчас мы разрабатываем новые полномочия, которые будут закреплены в законе через наш Закон о вооруженных силах, чтобы сбивать неидентифицированные дроны над британскими военными объектами

- заявил Хили.

Сейчас войска могут использовать специализированное оборудование для борьбы с дронами, которое может отслеживать влетающие дроны, перехватывать сигнал и принудительно перенаправлять их. Оно также может нарушать сигнал GPS.

Однако новое предложение предоставит военным или полиции "кинетическую опцию" стрелять по ним на месте, что они смогут делать сейчас только в экстремальных обстоятельствах.

Неясно, как скоро эти новые полномочия вступят в силу. Однако руководители оборонных ведомств все больше обеспокоены риском вторжения дронов в воздушное пространство Великобритании, а также кибератак со стороны таких стран, как Китай и россия.

Такое решение было принято после серии вторжений дронов по всей Европе, в частности 19 российских дронов в прошлом месяце залетели в воздушное пространство Польши, а другие беспилотные летательные аппараты были замечены в Дании, Норвегии и Германии.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в НАТО обсуждают возможность введения единых правил для немедленного реагирования на российские самолеты, которые представляют угрозу.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Джон Хили
НАТО
Дания
Норвегия
Великобритания
Германия
Китай
Польша