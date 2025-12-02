Бізнес у листопаді погіршив оцінки ділової активності через обстріли та перебої зі світлом - НБУ

У листопаді бізнес стримано оцінив результати своєї діяльності через втрати від інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури, перебої з енергопостачанням, зростання витрат та нестачу логістичних можливостей і кадрів. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, пише УНН.

Деталі

Індекс очікувань ділової активності становив 49.4, що нижче за показник жовтня (50.3), але вище за рівень листопада минулого року (47.2).

Найоптимістичнішими залишалися підприємства торгівлі, з секторальним індексом 53.8. Будівельні компанії утримали нейтральні оцінки (50.0), посилаючись на бюджетне фінансування та сталий попит. Сфера послуг дещо покращила показники (49.1), тоді як промисловість продовжує демонструвати найстриманіші настрої — 46.8 на тлі руйнувань, дефіциту електроенергії та браку працівників.

На ринку праці зберігається нестійкість: лише торговельний сектор очікує збільшення персоналу, тоді як промисловість, будівництво та послуги прогнозують скорочення. Опитування провели 4–21 листопада серед 592 підприємств у чотирьох секторах економіки.

