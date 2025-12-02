Бізнес у листопаді погіршив оцінки ділової активності через обстріли та перебої зі світлом - НБУ

$42.340.08
Ексклюзив
06:00 • 18281 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 28000 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 42521 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 34916 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 33833 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 30063 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 25916 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24267 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 55431 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20989 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 18152 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 20127 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 19010 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 17751 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 17982 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 18312 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 30963 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 37673 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 46026 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 55451 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 29208 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 31856 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 88493 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 64046 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 80252 перегляди
Бізнес у листопаді погіршив оцінки ділової активності через обстріли та перебої зі світлом - НБУ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У листопаді бізнес стримано оцінив результати своєї діяльності через інтенсивні обстріли критичної інфраструктури та перебої з енергопостачанням. Індекс очікувань ділової активності становив 49.4, що нижче за показник жовтня, але вище за рівень листопада минулого року.

Бізнес у листопаді погіршив оцінки ділової активності через обстріли та перебої зі світлом - НБУ

У листопаді бізнес стримано оцінив результати своєї діяльності через втрати від інтенсивних обстрілів критичної інфраструктури, перебої з енергопостачанням, зростання витрат та нестачу логістичних можливостей і кадрів. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, пише УНН.

Деталі

Індекс очікувань ділової активності становив 49.4, що нижче за показник жовтня (50.3), але вище за рівень листопада минулого року (47.2).

Найоптимістичнішими залишалися підприємства торгівлі, з секторальним індексом 53.8. Будівельні компанії утримали нейтральні оцінки (50.0), посилаючись на бюджетне фінансування та сталий попит. Сфера послуг дещо покращила показники (49.1), тоді як промисловість продовжує демонструвати найстриманіші настрої — 46.8 на тлі руйнувань, дефіциту електроенергії та браку працівників.

На ринку праці зберігається нестійкість: лише торговельний сектор очікує збільшення персоналу, тоді як промисловість, будівництво та послуги прогнозують скорочення. Опитування провели 4–21 листопада серед 592 підприємств у чотирьох секторах економіки.

Ресторанний бізнес України: виторг зростає, але відвідуваність падає - звіт12.11.25, 10:43 • 4091 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
