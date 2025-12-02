Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности из-за обстрелов и перебоев со светом - НБУ

$42.340.08
Эксклюзив
06:00 • 22342 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 31568 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 45833 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 38166 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 36493 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 31271 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 26808 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24424 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 58072 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21069 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 22333 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 33692 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 40344 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 48651 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 58065 просмотра
Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности из-за обстрелов и перебоев со светом - НБУ

Киев • УНН

 • 596 просмотра

В ноябре бизнес сдержанно оценил результаты своей деятельности из-за интенсивных обстрелов критической инфраструктуры и перебоев с энергоснабжением. Индекс ожиданий деловой активности составил 49.4, что ниже показателя октября, но выше уровня ноября прошлого года.

Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности из-за обстрелов и перебоев со светом - НБУ

В ноябре бизнес сдержанно оценил результаты своей деятельности из-за потерь от интенсивных обстрелов критической инфраструктуры, перебоев с энергоснабжением, роста затрат и нехватки логистических возможностей и кадров. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, пишет УНН.

Подробности

Индекс ожиданий деловой активности составил 49.4, что ниже показателя октября (50.3), но выше уровня ноября прошлого года (47.2).

Наиболее оптимистичными оставались предприятия торговли, с секторальным индексом 53.8. Строительные компании удержали нейтральные оценки (50.0), ссылаясь на бюджетное финансирование и устойчивый спрос. Сфера услуг несколько улучшила показатели (49.1), тогда как промышленность продолжает демонстрировать самые сдержанные настроения — 46.8 на фоне разрушений, дефицита электроэнергии и нехватки работников.

На рынке труда сохраняется неустойчивость: только торговый сектор ожидает увеличения персонала, тогда как промышленность, строительство и услуги прогнозируют сокращение. Опрос провели 4–21 ноября среди 592 предприятий в четырех секторах экономики.

Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет12.11.25, 10:43 • 4091 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Национальный банк Украины