Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности из-за обстрелов и перебоев со светом - НБУ

В ноябре бизнес сдержанно оценил результаты своей деятельности из-за потерь от интенсивных обстрелов критической инфраструктуры, перебоев с энергоснабжением, роста затрат и нехватки логистических возможностей и кадров. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, пишет УНН.

Подробности

Индекс ожиданий деловой активности составил 49.4, что ниже показателя октября (50.3), но выше уровня ноября прошлого года (47.2).

Наиболее оптимистичными оставались предприятия торговли, с секторальным индексом 53.8. Строительные компании удержали нейтральные оценки (50.0), ссылаясь на бюджетное финансирование и устойчивый спрос. Сфера услуг несколько улучшила показатели (49.1), тогда как промышленность продолжает демонстрировать самые сдержанные настроения — 46.8 на фоне разрушений, дефицита электроэнергии и нехватки работников.

На рынке труда сохраняется неустойчивость: только торговый сектор ожидает увеличения персонала, тогда как промышленность, строительство и услуги прогнозируют сокращение. Опрос провели 4–21 ноября среди 592 предприятий в четырех секторах экономики.

Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет