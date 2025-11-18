Безпілотники атакували дві ТЕС на окупованій Донеччині: багато населених пунктів без світла

У ніч на вівторок, 18 листопада невідомі безпілотники атакували дві теплоелектростанції в тимчасово окупованій частині Донецької області, внаслідок чого значна кількість населених пунктів залишилася без електропостачання. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію так званого "глави донецької народної республіки (днр)" Дениса Пушиліна.

Внаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції - йдеться у дописі Пушиліна.

Він додав, що "профільні відомства" працюють в екстреному режимі.

