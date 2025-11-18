Безпілотники атакували дві ТЕС на окупованій Донеччині: багато населених пунктів без світла
Київ • УНН
У ніч на 18 листопада невідомі безпілотники атакували Зуївську та Старобешівську ТЕС на тимчасово окупованій Донеччині. Це призвело до знеструмлення багатьох населених пунктів та зупинки котелень і фільтрувальних станцій.
У ніч на вівторок, 18 листопада невідомі безпілотники атакували дві теплоелектростанції в тимчасово окупованій частині Донецької області, внаслідок чого значна кількість населених пунктів залишилася без електропостачання. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію так званого "глави донецької народної республіки (днр)" Дениса Пушиліна.
Внаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції
Він додав, що "профільні відомства" працюють в екстреному режимі.
