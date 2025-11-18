Беспилотники атаковали две ТЭС в Донецкой области: многие населенные пункты без света
Киев • УНН
В ночь на 18 ноября неизвестные беспилотники атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС на оккупированной Донетчине. Это привело к обесточиванию многих населенных пунктов и остановке котельных и фильтровальных станций.
В ночь на вторник, 18 ноября, неизвестные беспилотники атаковали две теплоэлектростанции во временно оккупированной части Донецкой области, в результате чего значительное количество населенных пунктов осталось без электроснабжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию так называемого "главы донецкой народной республики (днр)" Дениса Пушилина.
В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции
Он добавил, что "профильные ведомства" работают в экстренном режиме.
