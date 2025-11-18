$42.040.02
17 ноября, 16:21 • 18916 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 38417 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 33011 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 33765 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 30846 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 23137 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 56500 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26491 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 20072 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22643 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Беспилотники атаковали две ТЭС в Донецкой области: многие населенные пункты без света

Киев • УНН

 • 554 просмотра

В ночь на 18 ноября неизвестные беспилотники атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС на оккупированной Донетчине. Это привело к обесточиванию многих населенных пунктов и остановке котельных и фильтровальных станций.

Беспилотники атаковали две ТЭС в Донецкой области: многие населенные пункты без света

В ночь на вторник, 18 ноября, неизвестные беспилотники атаковали две теплоэлектростанции во временно оккупированной части Донецкой области, в результате чего значительное количество населенных пунктов осталось без электроснабжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию так называемого "главы донецкой народной республики (днр)" Дениса Пушилина.

В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции

- говорится в сообщении Пушилина.

Он добавил, что "профильные ведомства" работают в экстренном режиме.

В пригороде Омска взорвался газопровод: вспыхнул масштабный пожар

Вита Зеленецкая

