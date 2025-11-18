Беспилотники атаковали две ТЭС в Донецкой области: многие населенные пункты без света

В ночь на вторник, 18 ноября, неизвестные беспилотники атаковали две теплоэлектростанции во временно оккупированной части Донецкой области, в результате чего значительное количество населенных пунктов осталось без электроснабжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию так называемого "главы донецкой народной республики (днр)" Дениса Пушилина.

В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции - говорится в сообщении Пушилина.

Он добавил, что "профильные ведомства" работают в экстренном режиме.

