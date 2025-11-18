В пригороде Омска взорвался газопровод: вспыхнул масштабный пожар

Во вторник, 18 ноября, в пригороде Омска (россия) произошел взрыв газопровода, повлекший сильный пожар. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы и пост губернатора региона Виталия Хоценко.

Детали

Около 5 утра в соцсетях появились видео масштабного пожара в Омской области, где пользователи сообщали о взрыве газопровода.

Губернатор региона Виталий Хоценко подтвердил инцидент и добавил, что предварительно произошла утечка газа из трубы.

В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода - говорится в сообщении губернатора.

Хоценко добавил, что на месте работают специалисты оперативных служб, а правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода - уточнил позже он.

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают, что жители Ростовки жалуются на химический запах в воздухе.

Напомним

Силы обороны Украины нанесли удары по мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России. Завод имеет ежегодный объем переработки почти 9 млн тонн и производит более 20 разновидностей продукции, в том числе топливо для реактивных двигателей.

Взрывы на заводе в Челябинской области РФ: есть погибшие и раненые