Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України завдали ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в самарській області росії. Завод має щорічний об’єм переробки майже 9 млн тонн і виробляє понад 20 різновидів продукції, зокрема пальне для реактивних двигунів.
Передає УНН із посиланням на Генштаб.
Деталі
Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області рф
В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області рф.
Як пояснює військове відомство, нафтопереробний завод рф має щорічний об’єм переробки якого складає 8,8 млн. тонн, також російське підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції.
Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії - є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів
Сьогодні було зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків підприємству рф уточнюється.
Доповнення
Окрім того, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.
Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.
Нагадаємо
Протягом доби 15 листопада на фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення. росія завдала 39 авіаційних ударів та задіяла 2659 дронів-камікадзе.
