Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб

$42.060.00
48.880.00
ukenru
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25607 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 07:00 • 36749 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 05:50 • 18701 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 31262 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 45824 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 44410 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 41703 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52739 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 45056 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38680 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямкуPhoto16 листопада, 06:29 • 3196 перегляди
На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від ГенштабуPhoto16 листопада, 06:44 • 4208 перегляди
Президент Фінляндії прогнозує продовження війни в Україні та закликає до підтримки опору агресії рф16 листопада, 08:51 • 5332 перегляди
В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено 16 листопада, 09:25 • 12645 перегляди
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 11:46 • 10820 перегляди
Публікації
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25612 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 36755 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91039 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 80624 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 53900 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ольга Фреймут
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Польща
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 25766 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91044 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 33893 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 49803 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 42003 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Фільм

Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб

Київ • УНН

 • 10841 перегляди

Сили оборони України завдали ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в самарській області росії. Завод має щорічний об’єм переробки майже 9 млн тонн і виробляє понад 20 різновидів продукції, зокрема пальне для реактивних двигунів.

Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб

Сили оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу в рф, щорічний об’єм переробки якого складає майже 9 млн. тонн, а само підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. 

Передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області рф

В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області рф.

- передає Генштаб.

Як пояснює військове відомство, нафтопереробний завод рф має щорічний об’єм переробки якого складає 8,8 млн. тонн, також російське підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. 

Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії - є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів

- повідомив Генеральний Штаб України.

Сьогодні було зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків підприємству рф уточнюється.

Доповнення

Окрім того, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

- пише Генштаб. 

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо

Протягом доби 15 листопада на фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення. росія завдала 39 авіаційних ударів та задіяла 2659 дронів-камікадзе.

Безпілотники атакували російський волгоград: ймовірне влучання в місцевий НПЗ16.11.25, 00:57 • 3448 переглядiв

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна