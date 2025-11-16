$42.060.00
uk
Эксклюзив
08:19 • 15893 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
07:00 • 22802 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 12793 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 25850 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 41699 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 43176 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 40754 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52397 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44878 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38551 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Силы обороны Украины нанесли удары по мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России. Завод имеет ежегодный объем переработки почти 9 млн тонн и производит более 20 разновидностей продукции, в том числе топливо для реактивных двигателей.

Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб

Силы обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода в РФ, ежегодный объем переработки которого составляет почти 9 млн. тонн, а само предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. 

Передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Подробности

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставки горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ.

- передает Генштаб.

Как объясняет военное ведомство, нефтеперерабатывающий завод РФ имеет ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 млн. тонн, также российское предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. 

Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей

- сообщил Генеральный Штаб Украины.

Сегодня были зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень ущерба предприятию РФ уточняется.

Дополнение

Кроме того, поражена база хранения БпЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

- пишет Генштаб. 

Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним

В течение суток 15 ноября на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Россия нанесла 39 авиационных ударов и задействовала 2659 дронов-камикадзе.

Беспилотники атаковали российский Волгоград: вероятное попадание в местный НПЗ16.11.25, 00:57 • 3124 просмотра

Игорь Тележников

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина