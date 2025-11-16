Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли удары по мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России. Завод имеет ежегодный объем переработки почти 9 млн тонн и производит более 20 разновидностей продукции, в том числе топливо для реактивных двигателей.
Силы обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода в РФ, ежегодный объем переработки которого составляет почти 9 млн. тонн, а само предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции.
Передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Подробности
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ
В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставки горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ.
Как объясняет военное ведомство, нефтеперерабатывающий завод РФ имеет ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 млн. тонн, также российское предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции.
Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей
Сегодня были зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень ущерба предприятию РФ уточняется.
Дополнение
Кроме того, поражена база хранения БпЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.
Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Напомним
В течение суток 15 ноября на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Россия нанесла 39 авиационных ударов и задействовала 2659 дронов-камикадзе.
Беспилотники атаковали российский Волгоград: вероятное попадание в местный НПЗ16.11.25, 00:57 • 3124 просмотра