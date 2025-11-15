$42.060.00
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
164 бойових зіткнення за добу: Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті 15 листопада

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Протягом доби 15 листопада на фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення. росія завдала 39 авіаційних ударів та задіяла 2659 дронів-камікадзе.

164 бойових зіткнення за добу: Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті 15 листопада

Протягом доби 15 листопада на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Днталі

Зазначається, що держава-терорист завдала 39 авіаційних ударів, скинула 89 керованих бомб.

Окрім того, загарбники залучили для ураження 2659 дронів-камікадзе та здійснили 3355 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив 150 обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали сім російських атак. Ворог наступав в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки.

"Якби сторони були розсудливими": Трамп розчарований нездатністю завершити війну між росією та Україною - The Atlantic12.11.25, 00:19 • 25627 переглядiв

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбивали 17 ворожих атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 52 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 94 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили 19 БпЛА, один мотоцикл, два пункти управління БпЛА, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, шість безпілотних літальних апаратів та одне укриття особового складу противника; уразили гармату, одиницю автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе та Зелений Гай. Ще два боєзіткнення досі тривають. Авіаудару зазнало Покровське.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 10 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Варварівки та Затишшя. Два бойових зіткнення ще тривають. Під авіаударом ворога опинилось Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська, Плавнів та Степового. Один бій ще триває. Ворог завдав авіаударів по Приморському та Малокатеринівці.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту. Одрадокам’янка опинилась під ударом ворожих некерованих авіаційних ракет.

Нагадаємо

Протягом доби 14 листопада російські окупаційні війська втратили ще щонайменше 1000 військових. Крім того, українські захисники знищили 20 артилерійських установок та 6 танків противника.

"АТЕШ": російські військові дезертують після ударів ЗСУ під Покровськом15.11.25, 22:04 • 816 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Україна
Безпілотний літальний апарат