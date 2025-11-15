Мінус ще 1000 окупантів рф: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Протягом доби 14 листопада російські окупаційні війська втратили ще щонайменше 1000 військових. Крім того, українські захисники знищили 20 артилерійських установок та 6 танків противника. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 157 400 (+1 000) осіб;
- танків – 11 350 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 588 (+19) од;
- артилерійських систем – 34 443 (+20) од;
- РСЗВ – 1 541 (+1) од;
- засоби ППО – 1 244 (+2) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490) од;
- крилаті ракети – 3 940 (+14) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 396 (+90) од;
- спеціальна техніка – 3 998 (+2) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 14 листопада на російсько-українському фронті відбулося понад 250 боєзіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках.
