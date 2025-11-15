Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
В течение суток 14 ноября российские оккупационные войска потеряли еще по меньшей мере 1000 военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили 20 артиллерийских установок и 6 танков противника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек;
- танков – 11 350 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед;
- артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед;
- РСЗО – 1 541 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 244 (+2) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед;
- крылатые ракеты – 3 940 (+14) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 396 (+90) ед;
- специальная техника – 3 998 (+2) ед.
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток 14 ноября на российско-украинском фронте произошло более 250 боестолкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях.