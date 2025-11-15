Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 ноября, 18:09 • 19787 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 36271 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 28823 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 26949 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 23678 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16996 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 43116 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 37058 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 55370 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31250 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака РФ на Киев: в столице спасатель приехал на вызов тушить пожар в собственной квартиреPhoto14 ноября, 20:01 • 5574 просмотра
Иранские военные захватили танкер Talara у побережья ОАЭ14 ноября, 20:12 • 4198 просмотра
Хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что Россия будет с увеличением атак: Зеленский провел совещание с руководителями дипучрежденийVideo14 ноября, 20:24 • 3278 просмотра
Мадуро призвал американцев объединиться с Венесуэлой ради мира в США00:09 • 3412 просмотра
В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи00:25 • 9530 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 43113 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 37055 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 30864 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 55370 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 283977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Кириакос Мицотакис
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 13838 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 43113 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 18696 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 35290 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 30901 просмотра
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Социальная сеть
Отопление
ядерная бомба B61

Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 466 просмотра

В течение 14 ноября российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 1000 военных, 20 артиллерийских установок и 6 танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно составили 1 157 400 человек личного состава.

Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага

В течение суток 14 ноября российские оккупационные войска потеряли еще по меньшей мере 1000 военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили 20 артиллерийских установок и 6 танков противника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.11.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1 157 400 (+1 000) человек; 
    • танков – 11 350 (+6) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 588 (+19) ед;
        • артиллерийских систем – 34 443 (+20) ед;
          • РСЗО – 1 541 (+1) ед;
            • средства ПВО – 1 244 (+2) ед;
              • самолетов – 428 (+0) ед;
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490) ед;
                    • крылатые ракеты – 3 940 (+14) ед;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 67 396 (+90) ед;
                            • специальная техника – 3 998 (+2) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток 14 ноября на российско-украинском фронте произошло более 250 боестолкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях.

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина