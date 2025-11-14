Найзапекліші бої - під Покровськом: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15241 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27234 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24579 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23114 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20698 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16120 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38837 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31581 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53250 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38837 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31581 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28839 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53250 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12193 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38837 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17517 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34182 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30042 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Найзапекліші бої - під Покровськом: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Від початку доби 14 листопада на російсько-українському фронті відбулося понад 250 боєзіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках.

Найзапекліші бої - під Покровськом: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Від початку доби 14 листопада на російсько-українському фронті відбулося  понад 250 боєзіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Про це інформує у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 14.10.2025, на фронті відбулося 256 бойових зіткнень.

Сьогодні держава-терорист завдала один ракетний та 28 авіаційних ударів, застосувала 20 ракет та скинула 58 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3263 дрони-камікадзе та здійснили 3418 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив 163 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку: поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. 

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 25 російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення із противником у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбивали 33 ворожі атаки поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 102 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 158 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дві бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів; уразили танк, три бойові броньовані машини, та 14 укриттів особового складу противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. 

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.

На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про спроби противника прорватися до житлової забудови на Покровському та Очеретинському напрямках. Він провів нараду з командирами для розробки заходів протидії планам ворога.

Окупанти хотіли скористатись туманом і задіяли два десятки бронетехніки: на Олександрівському напрямку українські воїни дали нищівну відповідь ворогу14.11.25, 16:10 • 1954 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Олександр Сирський
Україна