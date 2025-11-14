Самые ожесточенные бои – под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

$42.060.03
18:09 • 13003 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 22347 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 21624 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 20283 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 18594 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 15427 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 35977 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 29319 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 51866 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30988 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 27488 просмотра
ГУР заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали: эксклюзивные кадры подготовки операцииVideo14 ноября, 13:12 • 4392 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 16013 просмотра
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 5958 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 9832 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 35973 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 29315 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 27535 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 51862 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 280934 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Педро Санчес
Кириакос Мицотакис
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Германия
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 9912 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 35973 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 16052 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 33394 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29482 просмотра
Техника
Старлинк
Отопление
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Самые ожесточенные бои – под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 340 просмотра

С начала суток 14 ноября на российско-украинском фронте произошло более 250 боестолкновений. Самые интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях.

Самые ожесточенные бои – под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

С начала суток 14 ноября на российско-украинском фронте произошло более 250 боестолкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях. Об этом информирует в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 14.10.2025, на фронте произошло 256 боевых столкновений.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 28 авиационных ударов, применило 20 ракет и сбросило 58 управляемых бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 3263 дрона-камикадзе и совершили 3418 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг десять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении: вблизи Волчанска, Синельниково, Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. 

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 25 российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбивали 33 вражеские атаки вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 102 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Дачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 158 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов; поразили танк, три боевые бронированные машины и 14 укрытий личного состава противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Александровском направлении наши защитники отбили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское. 

На Гуляйпольском направлении враг совершил 15 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Яблокового и в сторону Зеленого Гая.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о попытках противника прорваться к жилой застройке на Покровском и Очеретинском направлениях. Он провел совещание с командирами для разработки мер противодействия планам врага.

Оккупанты хотели воспользоваться туманом и задействовали два десятка бронетехники: на Александровском направлении украинские воины дали сокрушительный отпор врагу14.11.25, 16:10 • 1808 просмотров

Вита Зеленецкая

