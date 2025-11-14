Самые ожесточенные бои – под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

С начала суток 14 ноября на российско-украинском фронте произошло более 250 боестолкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях. Об этом информирует в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 14.10.2025, на фронте произошло 256 боевых столкновений.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 28 авиационных ударов, применило 20 ракет и сбросило 58 управляемых бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 3263 дрона-камикадзе и совершили 3418 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в отчете.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг десять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении: вблизи Волчанска, Синельниково, Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 25 российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбивали 33 вражеские атаки вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 102 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Дачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 158 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов; поразили танк, три боевые бронированные машины и 14 укрытий личного состава противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Александровском направлении наши защитники отбили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 15 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Яблокового и в сторону Зеленого Гая.

На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о попытках противника прорваться к жилой застройке на Покровском и Очеретинском направлениях. Он провел совещание с командирами для разработки мер противодействия планам врага.

Оккупанты хотели воспользоваться туманом и задействовали два десятка бронетехники: на Александровском направлении украинские воины дали сокрушительный отпор врагу